S humorjem do častitljive starosti

Rose Marie (15. avgust 1923–28. december 2017). (Foto: AP)

28. decembra je v starosti 94 let umrla igralka in pevka Rose Marie Guy, ki se je v New Yorku rodila kot Rose Marie Mazetta. Že v otroštvu je zaslovela kot radijska, gledališka, filmska in televizijska igralka, po letu 1961 pa postala še zlasti slavna zaradi vloge Sally Rogers v komični televizijski seriji The Dick Van Dyke Show, po katerem je njen obraz in glas pa sta postala stalnica na malih zaslonih. Sledil je The Doris Day Show, vmes pa vloge v številnih televizijskih nanizankah, filmih, oddajah in gledališko-glasbenih odrih.

Nazadnje je Rose Marie, ki je v svoji karieri prepevala tudi več ameriškim predsednikom, svoj glas posodila animiranim zgodbam o Garfieldu (The Garfield Show, 2008–2013). Ko so jo pred leti vprašali, kdaj se namerava upokojiti, je odločno odvrnila, da ji to ne pade niti na kraj pameti: "Vse svoje življenje sem že v zabavni industriji, zakaj bi zdaj poskušala nekaj novega?"

"Počivaj v miru, Rose Marie, tvoja epska energija in nenadkriljiv humor sta sijala skozi vsak medij v zabavni industriji, ki se ga je dotaknila od 20. let 20. stoletja. Od veseloiger, radia in glasbenih filmov do televizije … in Twitterja," so zapisali na njenem profilu na družbenem omrežju Twitter, nad katerim se je zvezdnica navdušila v devetdesetih letih svojega življenja in na njem objavljala anekdote iz življenja in zabavne spomine iz svoje kariere. Tako se je še pred 11 dnevi spomnila božične epizode šova Dick Van Dyke, danes pa se ji ob tragični novici na spletu klanjajo številni, ki jih je razvajala s svojim humorjem in glasom. Igralki in pevki se je poklonil tudi snovalec kultnega šova Carl Reiner, ki je zapisal: "Bila je najbolj očarljiva in multitalentirana igralka vseh časov."