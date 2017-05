Dolg zapravljivega Johhnyja Deppa znaša skoraj 40 milijonov evrov

Johnny Depp ima kljub vrtoglavim honorarjem velike finančne težave. (Foto: AP)

Johnny Depp je bil na dobri poti, da postane milijarder, ko je spoznal, da ima v resnici velike finančne težave. V zadnjih 13 letih naj bi 53-letni igralec zaslužil več kot 600 milijonov evrov, večina tega bogastva pa je posledica igranja v nadvse uspešni franšizi Pirati s Karibov. A vseeno mu je uspelo, da je zapravljal več, kot je zaslužil. Zdaj se poraja vprašanje, kdo je za to kriv?

Lani je Depp odpustil svojega poslovnega menedžerja in njegovo podjetje The Management Group. Januarja je podjetje tožil za 23 milijonov dolarjev, saj naj bi ga ogoljufalo in neprimerno vodilo njegove račune. Igralec trdi, da je šele lani izvedel, da ima 37 milijonov evrov dolga, in za to krivi podjetje, saj naj ne bi pravilno vodili računovodstva in ga niso obveščali o njegovem finančnem stanju.

Podjetje pa je odgovorilo z nasprotno obtožbo, češ da so njegove trditve napačne. V dokumentih so navedli nekaj njegovih stroškov preteklih let – finančno naj bi podpiral svojo družino in prijatelje, slabe tri milijone evrov je zapravil, da so iz topa izstrelili pepel pokojnega prijatelja, pisatelja Hunterja Thompsona, kupil je jahto za dobrih 16 milijonov evrov, 70 milijonov evrov je zapravil za nakup in renovacijo 14 hiš, 30.000 evrov mesečno zapravi za vino, 180.000 evrov mesečno za zasebna letala, in 275.000 evrov mesečno za svoje 40-člansko osebje.

"To je moj denar. Če hočem kupiti 15.000 kroglic vate na dan, je to moja stvar," je igralec aprila povedal za Wall Street Journal.

Podjetje pa trdi, da Depp "ni želel živeti v okviru svojih sredstev", čeprav "so ga svetovalci nenehno opozarjali o finančnem stanju". Trdijo, da je zapravljal več, kot je zaslužil, in ni želel spremeniti svojega načina življenja, zaradi česar si je moral izposojati ogromne vsote denarja, da ga je lahko nadaljeval.

Podjetje zahteva 515.000 evrov za neplačane provizije, stroške kreditnih kartic, in da sodišče potrdi, da je "podjetje delovalo v skladu s svojimi obveznostmi in da je Depp sam odgovoren za svoje zapravljanje".

V pritožbi trdijo, da je Depp "kar naprej zavračal nasvete svojih svetovalcev", vključno s tem, da pred poroko z Amber Heard ni želel skleniti predporočne pogodbe. S Heardovo sta se končno ločila januarja letos.