'Domine že padajo' – ukinili bodo priljubljeno Hišo iz kart

A post shared by Herald TV (@heraldng) on Oct 31, 2017 at 2:22am PDT

Nad oskarjevca Kevina Spaceyja se zgrinjajo temni oblaki. Netflix je dan po tem, ko je v javnosti odjeknila novica, da je pred leti nadlegoval Anthonyja Rappa, naznanil, da s šesto sezono končuje priljubljeno serijo Hiša iz kart. Anthony Rapp je Kevina Spaceyja obtožil, da ga je takrat 26-letni zvezdnik omenjene serije hotel zapeljati, ko je bilo Rappu le 14 let.

Kevin Spacey naj bi Rappa napadel, ko mu je bilo komaj 14 let. (Foto: AP)

Oskarjevec naj bi Rappa kot otroka leta 1986 posadil na posteljo in se ulegel nanj na zabavi v svojem stanovanju v New Yorku. Že pred tem razkritjem, malo po izbruhu afere Weinstein, pa se je oglasila televizijska voditeljica Heather Unruh, ki trdi, da je Spacey zlorabil tudi njej bližnje ljudi. "Škandal v zvezi z Weinsteinom me je opogumil … Bila sem oboževalka Kevina Spaceyja, dokler ni napadel nekoga, ki mi je zelo blizu. Čas je, da domine začnejo padati," je na Twitterju zapisala že 13. oktobra, po zadnji novici pa dodala: "Domine že padajo. Moji bližnji bodo spregovorili, ko bodo pripravljeni."

Še en incident, povezan z igralcem, naj bi se zgodil leta 2013 na televizijskem festivalu v Edinburghu, ko naj bi igralec na stranišču napadel nekega pisatelja, a ga je te odrinil in zapustil prostor, poročajo britanski mediji.

Odločitev o tem, da bo šesta sezona Hiše iz kart zadnja, naj bi Netflix po poročanju številnih virov sprejel, še preden je odjeknila novica o Spaceyjevem nadlegovanju Rappa, a kritiki že namigujejo, da sta novici povezani. Toliko bolj nenavadno je, da bi filmska giganta svojo veliko, z več emmyji in zlatimi globusi nagrajeno, uspešnico kar čez noč končala.

Zvezdnik serije Hiša iz kart trenutno nima snemalnih dni. (Foto: AP)

"Media Rights Capital in Netflix sta globoko zaskrbljena zaradi nedavne novice, povezane s Kevinom Spaceyjem. V odgovor njegovemu razkritju so se v Baltimorju zbrali predstavniki obeh podjetij, da bi se sestali z igralsko zasedbo in jim zagotovili vso varnost in podporo. Kot je bilo na urniku predvideno že prej, Spacey trenutno nima snemalnih dni," so dejali predstavniki producentov serije, ki še razmišljajo, kaj bodo naredili s Spaceyjevo vlogo. Po enem od scenarijev, naj bi ga elegantno umaknili iz uspešne serije.

Zgrožen je tudi ustvarjalec serije Hiša iz kart Beau Willimon, ki je v izjavi zanikal, da bi na snemanjih ali med odmori kadarkoli opazil Spaceyjevo nespodobno vedenje. Prav tako je izrazil popolno podporo Rappu: "Takšne obtožbe jemljem skrajno resno in to ni nobena izjema. Žal mi je za izkušnjo gospoda Rappa in občudujem njegov pogum."

Hiša iz kart je prvi od Spaceyjevih projektov, ki so bili ukinjeni. Letos pa bosta izšla še dva filma, v katerih je igral oskarjevec, All the Money in the World in Billionaire Boys Club.

Spacey, ki je v opravičilu Rappu prvič javno razkril, da je homoseksualec, je zapisal, da se napada iz leta 1986 ne spomni in da ga je Rappova zgodba pretresla.