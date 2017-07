'Dovolj imam, da mi venomer silijo ven'

Jodie Marsh je britanska medijska osebnost, ki je znana predvsem po svojih lepotnih operacijah, po velikem silikonskem oprsju, kontroverznih razmerjih, golih fotografijah, nenavadnih potezah, pred leti se je odločila tudi, da bo postala bodybuilderka ...

Zdaj pa se je odločila, da je čas za novo obdobje – in to brez velikega oprsja. Zvezdnica se je namreč odločila, da gre na operacijo, kjer ji bodo zmanjšali oprsje.

38-letnica je medijem zaupala, da ne more več prenašati svojega oprsja, ki ji vedno sili iz obleke. Dodala je še, da želi delovati bolj elegantno in ženstveno: "Mislim, da je stvar tudi v tem, da sem starejša in želim biti bolj elegantna in ženstvena. Priznam, da mi je všeč ideja, da lahko pokažem dekolte, toda mislim, da moram biti bolj elegantna v tem."