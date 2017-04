Družina se je povečala. Spoznajte njihovega najmlajšega člana

A post shared by Ronan Keating (@rokeating) on Apr 27, 2017 at 6:10am PDT

Ronan Keating je na Instagramu objavil ljubko fotografijo svoje žene Storm in njunega sina. 40-letnik je pod objavljeno fotografijo, ki je nastala še v porodnišnici, z navdušenjem sporočil veselo novico, da se je družina povečala: ''Razganja nas od ljubezni, ki jo čutimo do novega člana družine.'' Ponosni očka je še dodal, da se počuti blagoslovljenega in da je najsrečnejši moški na svetu, ker je poročen s tako močno, ljubečo in toplo žensko, kot je Storm.



Novopečena mamica je objavila še črno-belo fotografijo, na kateri Ronan svojega sina s ponosom drži v naročju in stiska k sebi. 35-letna Storm je nato objavila še skupinsko družinsko fotografijo, pod katero je zapisala: ''Končno smo se vsi strinjali glede imena. Predstavljamo vam Cooperja Archerja Uechtritza Keatinga.''

Spomnimo, da ima Ronan iz prejšnjega zakona z Yvonne Connolly tri otroke 18-letnega Jacka, 16-letno Marie 'Missy' in 11-letno Ali. Ronan in Storm Uechtritz sta se spoznala avgusta 2010 in se pet let kasneje sprehodila do oltarja. 6. decembra lani pa sta sporočila veselo novico, da bosta postala starša