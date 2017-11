Dva dni po rojstvu hčerkice Ronaldova izbranka delila ganljiv zapis

22-letna španska manekenka Georgina Rodriguez in slavni nogometaš Cristiano Ronaldo sta v nedeljo dobila prvega otroka, ki pa je Ronaldov četrti – zvezdnik je v pol leta dobil kar tri otroke. Nadomestna mati mu je namreč junija letos rodila dvojčka.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Nov 14, 2017 at 7:43am PST

Zdaj pa se je par razveselil deklice Alane Martine. Georgina je objavila fotografijo, na kateri hčerkico drži v naročju, in je obdana z rožami, ki so jih ji prijatelji in družina poslali v porodnišnico. "Alana Martina se je rodila 12. novembra. Ker sem že mama in skrbim za otroke, mi je to nudilo edinstveno srečo, zdaj pa smo s prihodom Alane Martine popolni in bolj srečni kot kadar koli," je zapisala.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Oct 16, 2017 at 12:23pm PDT

"Osebno se želim zahvaliti bolnišnici za brezhibno oskrbo, ki so nam jo nudili pred, med in po porodu. Želim se tudi zahvaliti družini in prijateljem za vse klice, sporočila, obiske in pozornost, ki so nam jo izkazali v zadnjih dneh," je dodala.

"Nazadnje se želim zahvaliti tudi vsem našim sledilcem, ki so nas podpirali in nam pošiljali čudovite želje in dobro energijo. Srečna in bogu hvaležna sva za zdravje naše male Alane Martine in seveda tudi za najine tri otročičke doma. Komaj čakam, da jih objamem in zasujem s poljubčki," je nadaljevala in dodala: "Rada imam svoje starše, svojo družino. Hvala vam!"

Cristiano in Georgina sta par dobro leto. Julija sta potrdila, da 22-letnica pričakuje otroka, mesec pred tem pa je Ronaldo potrdil, da je s pomočjo nadomestne matere dobil dvojčka Evo in Matea.

Ronaldo je tudi sedemletnega sina Cristiana mlajšega dobil s pomočjo nadomestne matere.