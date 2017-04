Dvakrat v dveh dneh – si bosta spet postala všeč?

Superzvezdniška 47-letna pevka Mariah Carey in njen nekdanji mož, 36-letni Nick Cannon, sta se družila dvakrat v dveh dneh in tako dokazujeta, da sta še vedno zelo dobra prijatelja. Najprej sta večerjala v losangeleški restavraciji Mr Chow, skupaj z otroki, naslednji dan pa še v restavraciji Nobu. Par ima dvojčka, Moroccana in Monroe, nekateri pa zdaj šušljajo, da bosta morda spet skupaj.



Mariah se je nedavno razšla s svojim mladim ljubimcem, plesalcem Bryanom Tanako, menda pa naj bi bil ta ljubosumen na njeno tesno prijateljstvo z Nickom. Par se namreč, predvsem zaradi otrok, precej druži in sta v precej dobrih odnosih, kar otrokoma zagotovo veliko pomeni.



Pevka je na svojem Instagramu objavila tudi simpatično fotografijo, ko so vsi štije na postelji, ona pa otrokoma prebira pravljico za lahko noč. Njuna ločitev je bila po osmih letih skončana lansko leto, a sta si, kot je očitno, ostala zelo blizu.





#bedtimestories #demkids #family @nickcannon A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Apr 21, 2017 at 12:45am PDT