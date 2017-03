J.Lo, malo preveč botoksa?

Zvezdnica Jennifer Lopez je bila zadnje dni precej zaposlena s promoviranjem svoje serije, v ta namen so jo gostili tudi v številnih oddajah. To seveda zahteva tudi izdelan in urejen videz, a kaže, da je J.Lo pri tem nekoliko pretiravala. Mnogi menijo, da je po pretirani uporabi botoksa bolj podobna Melanii Trump kot sebi.