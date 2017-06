Dylan z govorom presunil Švedsko kraljevo akademijo

Bob Dylan je Švedski kraljevi akademiji pet dni pred rokom dostavil svoje skoraj polurno predavanje. (Foto: AP)

Bob Dylan je Švedski kraljevi akademiji posredoval avdio povezavo na posnetek, na katerem bere svoje predavanje. V njem enigmatični glasbenik razmišlja o možnih povezavah med njegovimi besedili in literaturo. Med drugim je povedal, da se je o tem začel spraševati kmalu za tem, ko so mu sporočili, da je postal Nobelov nagrajenec za literaturo.

Nato navaja glasbenike, ki so navdahnili njegovo delo. Med njimi Buddyja Hollyja, čigar glasba mu je "spremenila življenje" in ga še kot najstnika navdušila za pisanje pesmi. Omeni tudi velike romane, ki so nanj napravili velik vtis, kot sta Moby Dick pisatelja Hermana Melvillea in Na Zahodu nič novega, ki ga podpisuje Erich Maria Remarque, pa tudi Homerjevo Odisejo.

Sekretarka akademije Sara Danius je v zapisu na blogu dodala, da se ob tem, ko je posredoval svoj posnetek, "Dylanova dogodivščina bliža koncu". Glasbenikovemu prispevku je mogoče prisluhniti na spletni strani Nobelovih nagrad.

Dylan je prvi tekstopisec, ki je prejel to prestižno nagrado. Namenili so mu jo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije.

Pred tem, ko se ni udeležil podelitve nagrad decembra lani, je nekoliko prahu dvignil s tem, ko se je ob razglasitvi nagrade zavil v molk in nato po nekaj dnevih sporočil, da je ob novici "ostal brez besed". Veliko je bilo tudi ugibanja, ali bo izpolnil zahteve akademije in dostavil svoje predavanje. To je storil pet dni pred predvidenim rokom, ki je bil 10. junij.

V celoti predavanju lahko prisluhnete v posnetku!