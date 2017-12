Bo Ed Sheeran kot prvi zaigral mladoporočencema Harryju in Meghan?

Ed Sheeran je prejel britanski red za zasluge MBE. (Foto: AP)

Kaže, da je bilo leto 2017 za britanskega glasbenika Eda Sheerana res fenomenalno. S svojim idolom Eminemom je sodeloval pri pesmi River, ki ji bo mogoče prisluhniti od 15. decembra dalje, ko album izide. "On je eden izmed razlogov, da sem sploh začel pisati pesmi, in tako zelo v veselje mi je bilo delati z njim," je Sheeran dejal, ko je novica o sodelovanju z njegovim vzornikom, ki jo je moral dolgo skrivati, končno prišla v javnost.

Ker red MBE ni viteški, princ Charles pri podelitvi ni uporabil meča. (Foto: AP)

Poleg tega je spletni ponudnik glasbe Spotify pred kratkim razkril, da je pevec Ed Sheeran s svojo skladbo Shape of you in albumom Divide postal najuspešnejši glasbeni izvajalec po količini pretočene glasbe.

A to še ni vse. Za nameček si je Ed Sheeran prislužil še nagrado britanske kraljice. Pevcu je princ Charles v Buckinghamski palači podelil red MBE za izjemen glasbeni uspeh in doprinos k dobrodelnosti. Nagrado MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire, član najimenitnejšega reda britanskega imperija) britanska kraljica nameni posameznikom za izjemno udejstvovanje v družbi.

Pevec je bil ob prejemu častnega priznanja videti zelo zadovoljen. A ni bil edini. "Moj dedek bi bil globoko ganjen," je glasbenik dejal ob prejemu nagrade in razložil, da je njegov dedek umrl prav 7. decembra pred štirimi leti. Nato pa je pevec poskrbel še za malo lastne promocije tudi v letu 2018. "Zelo bi bil vesel, če bi bil prvi, ki bi lahko zaigral mladoporočencema na kraljevi poroki princa Harryja in Meghan," je svojo željo izrazil pevec. Ali bosta Meghan in Harry ponudbo izkoristila, pa bomo videli najpozneje maja prihodnje leto.