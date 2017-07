Ed Sheeran: Zakaj me ljudje tako sovražijo?

Ed Sheeran se je odpovedal Twitterju, saj je dejal, da mu zlobni tviti pokvarijo dan in da ne razume, zakaj ga ljudje sovražijo. (Foto: AP)

Britanski pevski zvezdnik Ed Sheeran je bil do zdaj precej zagrizen tviteraš, a ga je to veselje minilo, ko so ga ljudje s svojimi umotvori začeli "sesuvati" in ga krepko skritizirali, da je na festivalu Glastonbury za svoj nastop uporabljal posneti material.

"Pravzaprav sem se Twitterju skoraj povsem odpovedal. Ne morem ga več brati. Ko pogledam, vidim samo to, kako ljudje pišejo zlobne stvari. Twitter je platforma za to. En komentar ti lahko uniči dan. Prav zato sem prenehal. Prava mora zame je, ko poskušam ugotoviti, zakaj me ljudje tako sovražijo," je za The Sun povedal pevec.

Odgovoril je tudi kritikom, ki so ga obtožili, da je na festivalu Glastonbury igral kitaro na playback. Sam namreč vztraja, da je igral v živo, čeprav so bili mnogi prepričani drugače. "Nikoli si nisem mislil, da bom moral razlagati, a vse, kar igram na koncertu, je v živo, imam loop postajo, ne pa posnetega materiala. Poguglajte," sicer pa je o festivalu zapisal, da je bil "super večer, dobro vzdušje, družina, prijatelji, zabava" in sporočil oboževalcem, da "jih ljubi vse".