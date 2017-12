Elegantna J.Lo znova navdušuje: poglejte, kako velika sta že njena dvojčka

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Nov 17, 2017 at 3:12am PST

Jennifer Lopez oboževalce redno razveseljuje s svojimi fotografijami na družbenih omrežjih, od tistih najbolj vročih do družinskih. Tokrat je pritegnila kar nekaj pozornosti s fotografijo na Instagramu, ki je nastala v pisarni neke stolpnice. Sodeč po 'hastagih' oziroma oznakah, ki jih je zvezdnica pripisala zraven objavljene fotografije, trenutno snema nek film, v katerem bo navduševala z veliko mero glamuroznosti. V oprijeti obleki in visokih petah ter s spetimi lasmi je bila namreč videti zelo elegantna. Videz je dopolnila z modnim pasom, ki je poudaril njen vitki pas. Seveda so se takoj pojavili komentarji, da je videti čudovito.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 1, 2017 at 8:09am PST

Medtem ko je J.Lo zaposlena z delom, pa ji partner Alex Rodriguez pomaga pri starševskih obveznostih in uspešno opravlja očetovske obveznosti. Tako je pevkina dvojčka Emme in Maxa, ki ju ima J.Lo iz zakona z Marcom Anthonyjem, z veseljem pospremil in peljal v šolo. Za dvojčka slavne pevke pravijo, da sta prava kopija staršev, Emme je mini J.Lo, medtem ko je Max mini Marc. Se strinjate?

48-letnica pa svoje oboževalce drži v pričakovanju novega španskega albuma, za katerega je napovedovala, da bo izšel že jeseni. Za zdaj je za pokušino uradno izdala le dve pesmi, Ni Tú Ni Yo in Amor Amor Amor.