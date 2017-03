'Ellen, preveč piješ, čas je za rehabilitacijo'

Se njuna zakonska sreča krha? (Foto: AP)

Priljubljena ameriška televizijska voditeljica Ellen DeGeneres, ki je od leta 2004 v zvezi z igralko Portio de Rossi, je v svoji televizijski oddaji gledalcem v šali razložila, kako si je poškodovala prst na roki. Gledalcem je zaupala, da je spila nekaj kozarcev vina in se na poti skozi hišna vrata spotaknila. Zaradi tega jo je morala Portia odpeljati na urgenco.



To pa naj bi bila le kaplja v morje, zvezdnici naj bi namreč imeli znova zakonsko krizo, medtem ko si Portia želi postati mati, Ellen to ni všeč, poleg tega je mednju prišla tudi prodaja posesti v Santa Barbari. Portia ji namreč zameri, ker se pred prodajo ni posvetovala z njo. To, da Ellen popiva, pa naj bi Portii zbilo dno. "Ellen potrebuje pomoč ... čeprav se iz tega norčuje, zadeva ni smešna. Potrebovala bi rehabilitacijo. To lahko pomeni tudi konec njenega zakona ...," je vir blizu slavnega para zaupal tujim medijem.