Elton John ob smrti Georgea Michaela: Šokiran sem

George Michael (26.6.1963 - 25.12.2016) (Foto: Miro Majcen)

Novica o smrti britanskega glasbenika Georgea Michaela je na božič pretresla svet. Odzvali so se tudi njegovi glasbeni kolegi in zvezdniki, ki se želijo pokloniti preminuli glasbeni legendi. Svoje sožalje so izrazili na družbenih omrežjih, med njimi pa sta bila tudi njegova zelo dobra prijatelja Elton John in Madonna.



''Šokiran sem. Izgubil sem svojega dragega prijatelja, najprijaznejšega, najbolj velikodušnega in briljantnega umetnika. Sočustvujem z njegovo družino, prijatelji in oboževalci,'' je na Instagramu zapisal 69-letni Elton John, ki je leta 1991 z Georgeom posnel duet Don’t Let the Sun Go Down on Me, pesem se je zavihtela na vrh glasbenih lestvic tako v Angliji kot v ZDA.

A photo posted by Elton John (@eltonjohn) on Dec 25, 2016 at 3:24pm PST





Kraljica popa Madonna se je Georgeu poklonila s kratkim videem iz leta 1989 s podelitve MTV VMA (Video Music Awards), ki ga je objavila na Instagramu. Prav takrat jo je doletela čast, da mu izroči posebno nagrado večera Video Vanguard Award oziroma kipec, ki predstavlja njegovo uspešno glasbeno kariero. Ob tem je zapisala: ''Zbogom, moj prijatelj. Še en izjemen glasbenik nas je zapustil. Ali se lahko leto 2016 že enkrat spelje?''

A video posted by Madonna (@madonna) on Dec 25, 2016 at 5:09pm PST

45-letna avstralska pevka Dannii Minogue je na Instagramu zapisala: ''Za božič, ko se pri nas zbere vsa družina, vsako leto poslušamo pesem Last Christmas in tako bo še naprej. Počivaj v miru, George Michael. Nikoli ne bom pozabila, da je bil eden mojih prvih koncertov ravno koncert skupine Wham. Hvala za glasbo.''

George Michael leta 2011 v Zagrebu (Foto: Miro Majcen)

Oglasila se je tudi Miley Cyrus, ki je dejala: ''Te že pogrešam! Hvala za radikalen aktivizem v lezbični, gejevski, biseksualni in trans skupnosti! Vedno te bom imela rada!''

Nad novico o Georgeovi nenadni smrti je bil presenečen tudi Simon Cowell, ki je zapisal: Popolnoma sem šokiran, ko slišim, da je George Michael umrl star 53 let. Kako grozno leto je bilo to leto. Počivaj v miru George Michael.''



Dedinja in didžejka Paris Hilton: ''Za božič sem izvedela tako žalostno novico. Izgubili smo še enega velikana. Legendo in ikono. Prehitro si šel. Svoje molitve in sožalje izrekam njegovi družini in najbližjim. Počivaj v miru, George Michael.''

Preminulemu glasbeniku so se poklonili še Lindsay Lohan, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti, manekenki Tyra Banks in Cindy Crawford ter številni drugi.

George Michael je v 54.letu starosti umrl na svojem domu v Veliki Britaniji. Svojo kariero je začel kot član zasedbe Wham!, ki je v svetu zaslovela s skladbo Last Christmas.