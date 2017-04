Elton John zaradi nevarne bakterijske okužbe pristal v bolnišnici

Elton John je zaradi redke bakterije zbolel. (Foto: Miro Majcen)

"Na nedavni turneji po Južni Ameriki se je pevec okužil z nevarno in redko bakterijo," so predstavniki pevca Eltona Johna zapisali v sporočilu za javnost: "Ko se je iz Santiaga vračal domov, je nenadoma zbolel. Ko je pristal v Veliki Britaniji, so ga takoj odpeljali v bolnišnico in začeli s terapijo. Hospitaliziran je ostal dva dni. Takšne okužbe so zelo redke in potencialno celo smrtne."



Preko predstavnika je pevec javil še, da je imel srečo, kajti zdravniki so bakterijo hitro odkrili in jo uspešno uničili, zato bo popolnoma okreval.