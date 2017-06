Emilia Clarke: Seksizem je kot rasizem

Emilia Clarke se zaveda, da je v Hollywoodu seksizem velik problem, zato po prepričanju ostaja feministka. (Foto: AP)

"Počutim se zelo naivno, če to rečem, a je seksizem tako, kot da bi se ukvarjali z rasizmom. Saj se ga zavedaš, a potem nekega dne rečeš: moj bog, povsod je! Ko se zbudiš in si rečeš: počakajte je**no sekundo, ali me obravnavaš drugače, ker imam par jošk? Se to res dogaja? Kar dolgo časa je trajalo, da sem dojela, da me obravnavajo drugače. A spregledam, to je moje življenje na iz dneva v dan," je povedala zvezdnica sage Igra prestolov Emilia Clarke.

Prepričana pa je, da četudi v svoji vlogi Daenerys Targaryen pokaže precej gole kože, da to ne pomeni, da ni treba, da jo spoštujejo. "Kljub temu me nič ne ustavi, da ne bi bila feministka," je še dodala.