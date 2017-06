'Eminem z brado? Zdaj smo videli vse'

Eminemov značilni videz, s katerim do zdaj ni eksperimentiral. (Foto: Reuters)

Slavni 44-letni raper Eminem je znan po svojem značilnem videzu - kratkih blond laseh - ki ga ne spreminja. Zdaj pa je presenetil z novo podobo - po novem ga krasi brada.

A post shared by Marshall Mathers (@eminem) on Jun 23, 2017 at 12:53pm PDT

Zdaj pa je presenetil na premieri The Defiant Ones - dokumentarca v štirih delih, ki govori o Jimmyju Iovineu in Dr. Dreju ter njunemu partnerstvu in vplivu na popularno kulturo.

"Eminem ima brado. Zdaj smo videli vse, dame in gospodje," se je pošalil eden izmed spletnih komentatorjev. "Eminem ima brado. Naslednji album bo nor," je zapisal drugi.