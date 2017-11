Emma Watson znova samska

Emma Watson je znova samska. (Foto: AP)

Priljubljena igralka Emma Watson o svojem zasebnem življenju zelo redko govori. Tudi ko se je v javnosti prvič pojavila fotografija nje in deset let starejšega računalniška inženirja Williama Knighta - Macka, novega razmerja ni želela komentirati. Njen prijatelj je medijem izdal le to, da je Mack običajen moški, ki trdno stoji na realnih tleh, hollywoodski blišč pa ga sploh ne zanima, in to naj bi bilo Emmi zelo všeč.

A očitno se je po dveh letih ljubezen ohladila, kajti tuji mediji pišejo, da sta šla zaljubljenca narazen. Igralka o tem ne želi govoriti, pred časom pa je njen prijatelj dejal, da je bilo, ko se je razšla s prejšnjim fantom, to zanjo zelo čustveno in naporno, da je sploh pomislila na nove zmenke, je potrebovala več kot eno leto. Nato je srečala Macka in se odločila, da bo znova poskusila, prvič so ju tako opazili oktobra 2015, ko sta se udeležila predstave na Broadwayu.

Pred časom je igralka novinarjem dejala, da ji je zasebno življenje zelo pomembno, zaradi tega se je tudi odločila, da se na ulicah ne bo več fotografirala s svojimi oboževalci: "Ko me nekdo fotografira in fotografijo javno objavi, ljudje v dveh sekundah izvedo, kjer sem. Ne želim dajati informacij za zasledovanje ..." Dodala je tudi, da nima nobenih težav pogovarjati se z oboževalci, edina težava je fotografiranje.