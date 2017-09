Julia Louis-Dreyfus je ta mesec prejela šestega emmyja za vlogo v seriji Veep. (Foto: AP)

Julia Louis-Dreyfus je razkrila, da ima raka na dojkah. Za diagnozo je igralka izvedela pred desetimi dnevi, dan po podelitvi emmyjev, zdaj pa je novico sporočila na družbenem omrežju. "Ena od osmih žensk zboli za rakom na dojkah. Danes sem ta ena jaz. Dobra novica je, da imam najboljšo možno ekipo, ki me spodbuja, družino, ki skrbi zame, in prijatelje ter izjemno dobro oskrbo v svoji skupnosti. Slaba novica je, da vse ženske nimajo te sreče, zato se skupaj spopadimo z vsemi raki in poskrbimo, da bo skrb za splošno zdravje vseh postala realnost."

56- letna igralka je ta mesec prejela osmi individualni emmy in izenačila rekord, ki si ga je do zdaj lastil Cloris Elachman. Za najboljšo igralko v seriji Veep pa je prejela emmyja šestkrat zapored, kar je največ zlatih kipcev za televizijske uspehe, ki jih je kdorkoli prejel za isto vlogo.

Iz HBO so sporočili, da sočustvujejo z igralko in da zvezdnica priljubljene komične serije Veep nesporno ostaja v zasedbi. Prav tako njena bolezen nima nič opraviti s tem, da bodo posneli zadnjo sezono, zatrjujejo: "Julija je za svojo diagnozo izvedela dan po Emmyjih. To ni vplivalo na odločitev za snemanje zadnje sezone serije Veep. Pisatelji bodo nadaljevali pisanje scenarijev kot običajno in HBO bo poskrbel, da bo po potrebi prilagodil produkcijski urnik."