Enega od najbolj očarljivih politikov na svetu doletela posebna čast

Kanada je tudi po zaslugi premierja Justina Trudeauja iz Liberalne stranke zelo gostoljubna do sirskih beguncev, vlada za begunce namenja veliko sredstev, ko so leta 2015 v Kanado prispeli prvi begunci jih je osebno počakal tudi sam premier. In s tem pokazal, kako zelo odprt je do soljudi.

Eden najbolj očarljivih politikov na svetu pa je zdaj doletela posebna čast. Družina, ki je prišla iz Sirije se je namreč odločila, da bodo svojega novorojenčka, ki se je rodil v Kanadi, poimenovali kar po samem premierju. Trudeau se je namreč znova oglasil v Calgaryju, nekoč opevanem olimpijskem mestu, ki je prijazno medse sprejelo tudi sirske begunce in spoznal malega Justina, novorojenčka sirske družine, ki se je rodil na kanadskih tleh. Njegova starša sta pribežala iz Damaska, glavnega mesta Sirije, in v zahvalo prijaznemu premierju svojega sina poimenovala Justin Trudeau Adam Bilan.