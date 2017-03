Fadi Fawaz: Nič ne vem o Georgovem pogrebu

A post shared by Fadi Fawaz (@fadi.fawaz1) on Jan 3, 2017 at 11:11pm PST

Libanonski frizer Fadi Fawaz pravi, da ne ve nič o pogrebu nekdanjega ljubimca, pevca Georga Michaela, saj je zatrdil, da njegova družina vse drži v tajnosti. Pevec je umrl 25. decembra lani, nedavno pa so obelodanili, da je umrl zaradi oslabljene srčne mišice in zamaščenih jeter, nadaljnih preiskav pa ne bo. Zdaj je na vrsti pogreb, ki ga menda pripravljata Michaelovi sestri Melanie in Yioda. A Fawaz očitno pri tem nima popolnoma nič.



"Pogreb? Ne morem vam dati odgovora, vse se dogaja v tajnosti. Ne vem, kaj se dogaja, že zdavnaj bi se moral zgoditi. A se kar vleče in vleče. Bil sem na sredi vsega. A ne vem nič o tem, resnično nič. Verjemite mi, vse je tako čudno," je izjavil za britanski tabloid The Sun.



Fawaza je policija zaslišala v zvezi s pevčevo smrtjo, nato pa je zanikala, da bi bil kakor koli osumljen glede zvezdnikove nenadne smrti. Sicer pa je tudi potožil, da mu nihče ni pomagal ali ga branil.



"Nihče mi ne pomaga, veste. Moje razmerje je bilo z Georgom. To je žalostno in nepravično. Vse je del življenja, vse se lahko zgodi in hvaležen sem za izkušnjo. Sicer pa nič ne vzameš s seboj. Jaz sem tak, verjemite mi, vse je v redu. Upiram se, ker razumem, kako zadeve delujejo, hvaležen sem za vse," je še dodal.