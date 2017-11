'Fižolček' pri 62 letih pričakuje tretjega otroka

62-letni britanski igralec Rowan Atkinson, poznan po številnih komičnih vlogah, predvsem v serijah in tudi nekaj filmih, bo tretjič postal oče. S 33-letno igralko Louise Ford, s katero je skupaj tri leta, namreč prvič skupaj pričakujeta. Ob novici sta menda oba igralca zelo vzhičena.

Britanski igralec Rowan Atkinson in Sunetra Sastry sta se ločila leta 2013, po 25 letih zakona. (Foto: Reuters)

Fordova je hčerka napeljevalca plina iz jugovzhodnega Londona, kjer je obiskovala gimnazijo. Nato je študirala angleščino na univerzi Southampton University, kasneje pa na akademiji RADA, kjer je študirala skupaj s Tomom Hiddlestonom in Gemmo Arterton. Veliki preboj je dosegla v komediji Crashing na Channel 4, najbolj pa je poznana po vlogi Kate Middleton v televizijski seriji The Windsors.

Atkinsona je prvič srečala, ko sta skupaj igrala v predstavi The Quartermaine’s Terms leta 2013 v gledališču Wyndham’s v Londonu. Atkinson si je v letih zvezdništva pridobil za slabih 80 milijonov evrov premoženja. V 70. letih je študiral na Oxfordu, nato pa se pojavil v seriji Not The Nine O’Clock News, kasneje pa v tistih, ki so ga najbolj proslavile Černi gad, Mr Bean in filmih Johnny English. Tretji del slednjega prihaja v kina oktobra prihodnje leto.

Igralec je bil prej 25 let poročen z mojstrico ličenja na BBC-ju, 55-letno Sunetro Sastry, s katero imata 23-letnega sina Bena in 21-letno hčerko Lily. Razšla sta se leta 2013 in ločitvene papirje navedla "nepremostljive razlike".

Fordova se je v njegov dobrih pet milijonov evrov vreden dom preselila leta 2014, ko je njuna romanca tudi prišla v javnost. Otrok naj bi na svet prišel že proti koncu letošnjega leta, čeprav njegovi predstavniki o tem še niso podali uradne izjave.