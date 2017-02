Po podelitvi filmskih nagrad oskar je čas za zabavo. Eno od teh je tako kot je že v navadi organizirala tudi revija Vanity Fair, na njej pa se je kar trlo zvezdnic in zvezdnikov. Med lepoticami, ki so s svojimi večernimi toaletami izstopale, so bile tudi Jennifer Aniston, Kate Hudson in Demi Lovato.