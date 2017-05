FOTO: Ali Katy Perry postaja nova Lady Gaga?

Zvezde so pred vsako rdečo preprogo pod velikim pritiskom glede izbire primerne toalete, saj so podvržene neusmiljenim kritikam modnih poznavalcev in seveda tudi nepoznavalcev. A ta pritisk se ne more meriti s pritiskom, ki je povezan z izbiro obleke za najpomembnejšo rdečo preprogo leta, za "oskarje vzhodne obale", za tradicionalni modni dogodek Met Gala, ki ga prireja newyorški muzej umetnosti.

Goste spodbuja, da stopijo izven okvirjev. Za ta dogodek je moda umetnost, tako da le eleganca ne zadostuje. Ni dovolj, da so zvezdniki glamurozni, morajo tudi ujeti duh mode – biti kreativni in drzni, pa hkrati ne prestopiti tanke meje med modnim in neokusnim. In kako je to letos uspelo zvezdnikom, kateri so očarali, kateri razočarali, kateri pa preprosto šokirali (in to ne pozitivno)?

Letos so se najbolje odrezali:

Z eleganco ne moreš zgrešiti

Nekateri zvezdniki si niso upali tvegati preveč - odločili so se za varno varianto in izbrali klasične elegantne obleke, ki so jim pristajale, niso pa pokazali tiste pričakovane modne drznosti in poklona visoki modi.

Visoka moda ali modni "kiks"?

Letos so mnogi zvezdniki poskrbeli za precej dvignjenega prahu - modni kritiki so se jim klanjali in jih označili za najbolje oblečene, "laiki" pa so se le zgražali nad modnimi opravami. Kaj menite, gre za visoko modo ali pretiravanje?

Gala komite je letos počastil japonsko modno oblikovalko Rei Kawakubo, ustanoviteljico podjetja Comme des Garçons, goste pa pozval, da se z izbiro toalete poklonijo njenemu vplivu na modo.

Izbrana obleka na tem dogodku mora biti spektakel, ki bi si zaslužil mesto v izložbi tega umetnostnega muzeja. Tistim z najbolj izdelanim okusom in stilom to pomeni priložnost, da zasijejo, a mnogi na žalost tvegajo preveč:

Jadena Smitha pa ni mogoče uvrstiti niti v kategorijo najslabše oblečenih niti v kategorijo "kaj za vraga je to". Prislužil si je kar samostojno objavo, na rdečo priprogo je namreč prinesel svoje pred časom odstrižene dreade!