FOTO: Angelina Jolie v Kambodži predstavlja nov film: 'Želela sem bolje spoznati svojega sina'

Prvič po vložitvi zahteve za ločitev je Angelina Jolie stopila pod soj žarometov. Svoj prvi uradni javni nastop je imela kar v Kambodži, na premieri svojega novega filma First They Killed My Father (Najprej so ubili mojega očeta).

41-letna mati šestih otrok je svojega najstarejšega sina Maddoxa leta 2002 posvojila v Kambodži. Tam bo zdaj priredila brezplačno javno predvajanje drame, ki temelji na spominih. Grozljiv film pripoveduje zgodbo iz vojnega časa, kot jo je kot otrok doživela Angelinina prijateljica in nekdanji begunka iz Kambodže, Loung Un.

Joliejeva, ki je film režirala, je povedala, da ima veliko zaslug zanj prav njen sin Maddox, ki jo je prepričal, naj vendarle posname film, ki ga je odlagala več let.

"Nisem se želela osredotočiti le na vojno, ampak tudi na ljubezen do družine in na lepote dežele. Pravzaprav sem želela razumeti, kaj so prestali biološki starši mojega sina. In tudi njega sem želela bolje spoznati. Prav tako pa sem želela, da tudi sam bolje spozna svojo deželo," je Joliejeva povedala za Guardian.

"Sam je dejal, da je pripravljen in da bi rad sodeloval pri filmu. Prebral je scenarij, predlagal pripombe, udeleževal se je produkcijskih sestankov ."

"Prvič v zgodovini je o vojni v njegovi državi posnet film takšne razsežnosti," je dejala.

Igralki so podelili tudi kamboško državljanstvo.

Angelino Jolie so v Kambodži poleg Maddoxa (v sredini) spremljali tudi Pax (levo), Zahara (tretja z desne) in Shiloh (druga z desne). (Foto: AP)

Kamboški kralj in tisti, ki so preživeli genocid komunističnega režima, bodo med 1500 povabljenimi na premierno predvajanje filma. Režim je namreč med letoma 1975 in 1979 prek usmrtitev, stradanja in pretiranega dela ubil dva milijona prebivalcev.

Film je skoraj v celoti posnet v lokalnem jeziku, od tam prihaja tudi večina igralcev, vključno z dvema otrokoma, ki sta odigrala glavni vlogi. Prikazovali ga bodo po vsej Kambodži, globalnemu občinstvu pa bo na voljo šele čez sedem mesecev.

To je že drugi Angelinin film, ki govori o genocidu, leta 2011 je namreč posnela film o bosanskem konfliktu V deželi krvi in medu, v katerem je zaigral tudi Branko Djurić Đuro.

Joliejeva se sicer z Bradom Pittom trenutno na sodišču bori za skrbništvo nad otroki, 15-letnim Maddoxom, 13-letnim Paxom, 11-letno Zaharo, 10-letno Shiloh ter osemletnima dvojčkoma Knoxom in Vivienne.

Pitt želi deljeno skrbništvo, Joliejeva pa želi zase izključno skrbništvo, Pittu bi dovolila le občasne načrtovane obiske in je glede tega neomajna. Kaže, da ju čaka še dolga sodna bitka.