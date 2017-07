FOTO: Angelina se je z otroki zabavala v Disneylandu

Angelina Jolie je svoje otroke peljala v kalifornijski Disneyland, saj sta dvojčka, ki ju ima z Bradom Pittom, Vivienne in Knox, praznovala deveti rojstni dan. Slavljenca sta bila seveda v središču pozornosti, njuni bratje in sestre (Shiloh, Zahara, Pax in Maddox) pa so se prav tako zabavali.

Čeprav smo je vajeni z resnim obrazom, je bila tokrat 42-letna Joliejeva nasmejana, množica pa niti ni opazila, da se med njimi sprehaja zvezdnica z družino, zato so se lahko sprehajali povsem sproščeno, brez oboževalcev.

Slavljenka Vivienne je bila ves čas ob slavni mami, s sabo pa je nosila veliko plišasto žival. Družbo sta ji delali tudi starejši sestri: 11-letna Shiloh, ki je nosila črno majico, na kateri je napis spodbujal k pomoči beguncem, in 12-letna Zahara.

Medtem pa se je slavljenec Knox raje družil z bratoma, 13-letnim Paxom in 15-letnim Maddoxom.

Sicer se je družina ravno vrnila iz Namibije, kjer se je leta 2007 rodila Shiloh. To afriško državo so obiskali zaradi uradnega odprtja rezervata za prostoživeče živali, ki nosi ime po Shiloh. Zavetišče je namenjeno živalim, ki so jih rešili pred divjimi lovci in osvobodili od mučiteljev, leta 2011 pa mu je dobrodelna organizacija, ki sta jo ustanovila Angelina in Brad, podelila dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov).