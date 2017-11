FOTO: Tu so fotografije novopečene neveste Serene Williams

A post shared by The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) on Nov 18, 2017 at 10:20am PST

Zvezdniška poroka Serene Williams in Alexisa Ohaniana je bil brez dvoma velik družabni dogodek, saj so bili med gosti v New Orleansu tudi Beyonce, Jay Z, Kim Kardashian, Eva Longoria, Kelly Rowland in drugi.

Mladoporočenca sta septembra postala srečna starša male Alexis Olympie, sicer pa načrtovanje poroke potekalo v strogi tajnosti, zato gosti do jutra pred poroko niso izvedeli nobenih podrobnosti.

Prav zaradi tajnosti dogodka je bilo na njem tudi prepovedano fotografirati, saj soimeli ekskluzivno pravico za fotografiranje zgolj fotografi revije Vogue. Prav te fotografije pa so zdaj preplavile družbena omrežja, sicer pa podobe pred in po obredu, kjer ni manjkalo zvezdniškega blišča, dragih toalet in sofisticiranih pričesk, pričajo same zase.

Tudi Serenina poročna priča, njena sestra Venus, je bila čudovita:

Fotografije, kako je bila oblečena na poroki, pa je delila tudi kraljica popa, pevka Beyonce.

