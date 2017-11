FOTO: Blondinka Selena in drzna Jenna povsem navdušili

Prav tako kakor so pomembne nagrade, je pomemben tudi vtis, ki ga zvezdniki pustijo na rdeči preprogi. Na njej je na podelitvi ameriških glasbenih nagrad najbolj navdušila Selena Gomez, ki je za to priložnost postala blondinka, namesto elegantne dih jemajoče obleke pa se je tokrat odločila za drzno divji usnjen videz. Tveganje se je izplačalo, saj je več kot navdušila. Drzno, drugačno in zapomnljivo – vse, kar si lahko želite na rdeči preprogi.

Bruno Mars prekosil konkurenco, Pink pa z osupljivimi akrobacijami samo sebe!

Očarala je tudi Pink, ki zadnje čase posega po pravljični eleganci, z drznim izrezom in razporkom je pozornost jemala tudi Jenna Dewan Tatum.

Zvezda večera, glasbena legenda Diana Ross, ki je prejela nagrado za življenjske dosežke, je navdušila tudi na rdeči preprogi, saj je kar žarela od energije, svojo prezenco pa je poudarila tudi z izbiro garderobe in dodatkov. Ni kaj, 73-letnica obvlada!