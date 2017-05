FOTO: Cara Delevigne tudi z obrito glavo 'zmaguje' na rdečih preprogah

Podelitev filmskih in televizijskih nagrad MTV je v duhu mreže bolj sproščena, kar se zrcali tudi na rdeči preprogi, kjer so zvezdnice in zvezdniki nosili manj elegantna in bolj razigrana oblačila. Največ pozornosti je (spet) požela manekenka in igralka Cara Delevigne, ki je zaradi vloge v novem Okornovem filmu trenutno brez las, a jo to ne ustavi, da ne bi blestela.