FOTO: Čustveno slovo - tako je po 17 letih upokojila svoja angelska krila

Alessandra Ambrosio se je odločila, da je po 17 letih prišel čas, da reče zbogom legendarnim angelskim krilam. 36-letnica se je tako pred dnevi še zadnjič sprehodila po modni brvi znamenitega in vsakoletnega šova Victoria's Secret. Pravi, da je napočil čas, da svojo energijo vlaga v materinstvo in se posveča vzgoji svojih dveh otrok, 9-letne Anje in 5-letnega sina Noaha.

''Imam ogromno projektov. Prišel je čas ... 17 let . Rada imam družino Victoria's Secret. Vsa dekleta so čudovita. Veliko časa smo preživeli skupaj na snemanjih, modna revija je vedno zabavna,'' je povedala in dejala, da doma nima nobenih kril.

Alessandra Ambrosio (Foto: AP)

''Zadnji sprehod po modni brvi je bil zelo čustven. Že v zaodrju, kjer sem imela zahvalni govor, je bilo zelo lepo. Ne spomnim se več, kaj sem rekla, ker sem bila tako živčna (smeh). Modno revijo smo imele v Šanghaju, prizorišče dogodka je bilo največje doslej,'' priznava brazilska lepotica, ob kateri je bila ta dan tudi njena hčerka Anja. Ta je za trenutek pokukala v zaodrje ter tako imela malo vpogleda v mamino delo.

36-letnica je svojo modno pot pri znamki Victoria's Secret začela leta 2000, ko se je udeležila modne revije v francoskem Cannesu. Leta 2008 se je podala na modno pisto po komaj treh mesecih, ko je rodila svojo hčerko. ''Spomnim se, da sem veliko trenirala. Prvi mesec sem si vzela frej, dva meseca pa sem imela intenzivne vaje. Zadala sem si cilj in ga uresničila.''

Leta 2011 se je po modni brvi sprehodila v tretjem mesecu in pol nosečnosti, takrat je pod srcem nosila sina. Leta 2012 pa je prvič nosila slavni modrček ''fantasy bra''. ''Uresničile so se mi sanje. Vedno sem si želala nositi ''fantasy bra'' in dali so mi resnično čudovitega. To je bilo po rojstvu sina.''

