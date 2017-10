FOTO: Dogodek leta? Na tej 'drugi' poroki so se zbrali največji zvezdniki

Resnično moraš biti vpliven, da se na tvoji poroki zberejo največja zvezdniška imena, še bolj pa, da čez deset let pridejo tudi na obnovitev poročnih zaobljub. In 45-letni glasbeni menedžer Guy Oseary je zagotovo med njimi. Založbi Maverick Records se je pridružil že kot najstnik, in se nato povzpel vse do predsednika uprave. Pod njegovim vodstvom je založba postala ena vodilnih v poslu, pod njegovim okriljem pa so zvezdniška imena, kot so Madonna, U2, The Prodigy, Alicia Keys, OneRepublic, Pharrell Williams in drugi.

Prav tako je Oseary produciral filme Somrak, ter uspešno vložil v startupa AirBnB in Uber, kar mu je vloženih 30 milijonov dolarjev (25 milijonv evrov) oplemenitilo v 250 milijonov dolarjev (213 milijonov evrov).

Guy Oseary in Michelle Alves imata štiri otroke. (Foto: Instar Images)

Leta 2006 se je poročil z brazilsko manekenko Michelle Alves, zdaj pa sta v Riu De Janeiru obnovila poročne zaobljube, na ta dogodek pa povabila množico zvezdniških prijateljev. Dogodka se je udeležila seveda Madonna z družino, pa tudi skupina U2, Anthony Kiedis in Flea iz skupine Red Hot Chilli Peppers, Ashton Kutcher, Matthew McConaughey, Demi Moore, Dakota Johnson, Owen Wilson, Alicia Keys, David Arquette, Chris Rock, Amy Schumer in drugi.

Zanje je bilo odlično poskrbljeno, saj sta zakonca najela celoten hotel, zvezniki pa so se zabavali, kopali in uživali svoje zvezdniško življenje. Za slavje sta odštela dobrih 200.000 evrov.

Gostje so bili nastanjeni v prestižnem hotelu Fasano na plaži Ipanema, pred hotelom pa so kampirali oboževalci in paparaci, da bi priljubljene zveznike videli vsaj za hip. In imeli so kaj videti. Na njihovo prisotnost se namreč ni oziral Flea, ki je sproščeno zakorakal na balkon – popolnoma razgaljen.

Čeprav je večina zvezdnikov diskretnih in na družbenih omrežjih ne objavljajo, kje se nahajajo, so paparaci vseeno ujeli nekaj izmed njih, ko so uživali v mestu in se zabavali na lokalnih plažah.

