FOTO: Dopustniško: je Jelene 'manj škoda' kot Stjepana?

Ok,let's go! #adriaticsea #sun #fun #beach #love A post shared by Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial) on Jun 10, 2017 at 11:06am PDT

Hrvaška zvezdnika, pevka Jelena Rozga in čelist Stjepan Hauser, sta si vzela nekaj časa samo zase in se z najetim gliserjem odpravila v Split, skočila pa sta tudi do Palmižane. Jelena je objavila fotografijo, kako se sprošča na palubi in zapisala "nirvana", sicer pa sta si privoščila tudi vožnjo z vodnim skuterjem.

Nirvana ❤️ #summer #love #enjoyinglife #adriaticsea #croatia #OrlandoL #jelenarozga A post shared by Jelena Rozga (@rozgajelenaofficial) on Jun 10, 2017 at 8:45am PDT

So pa njuni sledilci na Instagramu, ona jih ima 176 tisoč, on pa slabih sto tisoč manj, opazili drugo zanimivo podrobnost. Na fotografiji na vodnem skuterju ima namreč samo Stjepan rešilni jopič. Nekateri komentatorji so zapisali, da "to ni varno", spet drugi so se šalili, če je nje "manj škoda kot njega", po drugi strani pa je povsem možno, da se je Jelena na skuter vsedla zgolj za fotografijo.

Kako dolgo bosta zvezdnika na dopustu, ni znano, če sodimo po fotografijah, pa zelo uživata ...





Captain �de1c#croatia #split #sun #sea #yacht #orlandoL A post shared by Stjepan Hauser (@stjepanhauser) on Jun 10, 2017 at 2:41am PDT