FOTO: Družinski večer za Beyonce na 'all star' tekmi

Očitno se družina Beyonce in Jay-Z-ja rada sprošča tudi na košarkarskih tekmah, tako kot tokrat v New Orleansu. Slavni par je obiskal "all star" NBA tekmo, kamor sta vzela tudi hčerko Blue Ivy. Ta se je kratkočasila na različne načine, medtem ko je očka klepetal s kolegi, mamica pa se je hladila s svojo Gucci pahljačo.



Zdi se, da so si privoščili kvalitetno preživljanje družinskega časa, čeprav Beyonce na nekaterih fotografijah deluje malce zdolgočaseno. Kdo ve, morda pa je bolj navdušena nad ameriškim nogometom. Po napovedil naj bi rodila konec julija ali v začetku avgusta.





Basketball with baby Luna A post shared by John Legend (@johnlegend) on Feb 19, 2017 at 5:38pm PST

Med polčasom tekme je zapel tudi John Legend, ki so ga nato v loži fotografirali z dojenčico Luno, ki si je nadel simpatične protihrupne slušalke.



