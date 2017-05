FOTO: Drzne, zapeljive ... v Cannesu je vroče

V francoskem Cannesu se je začel 70. mednarodni filmski festival. Festival velja za najbolj glamuroznega na svetu, na eni najbolj velikih rdečih preprog pa ne manjka blišča. Festival je odprl film Ismael's Ghosts francoskega režiserja Arnauda Desplechina.

V filmu o igralcu, čigar življenje se postavi na glavo, ko se v njegovem življenju nepričakovano pojavi njegova stara ljubezen, sta zaigrala tudi Marion Cotillard in Louis Garrel, ki sta se sprehodila tudi po slavnostni preprogi.

Med zvezdnicami, ki so pozirale pred številnimi fotografskimi objektivi, so bile Emily Ratajkowski, Lily-Rose Depp, Susan Sarandon, Julianne Moore, Bella, Hadid in druge. V večernih oblekah so bile prava paša za oči, največ pa so stavile na obleke z visokimi razporki.

Utrinke z rdeče preproge si poglejte v fotogaleriji.

Za najpomembnejšo nagrado festivala, zlato palmo, ki jo krasi 167 diamantov, se bo potegovalo 19 filmov. Festival se bo zaključil 28. maja.