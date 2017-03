V Los Angelesu je bila premiera filma Lepotica in zver (Beauty and the Beast). Po rdeči preprogi so se sprehodili igralci filma in ostali ustvarjalci te prečudovite pravljične zgodbe. Emma je tokrat svoj videz dopolnila s čudovitim zlatim detajlom, Celine Dion pa je navdušila v modri večerni obleki.