FOTO: Eva blestela na rdeči preprogi: Ljudem greva na živce, ker se imava tako zelo rada

Eva Longoria se te dni mudi v Parizu, kjer je organizirala dobrodelni dogodek Global Gift Gala.

42-letna zvezdnica, ki bo čez nekaj dni praznovala prvo obletnico poroke, se je pred mediji razgovorila tudi o svojem izbrancu Joseju Bastonu. ''Moj mož je najboljša stvar v mojem življenju. Ljudem greva na živce, ker se imava tako zelo rada,'' je povedala Eva in še dodala:

''Ljudje me vedno sprašujejo, če uživam v zakonu. Ne gre za to, da mi je zakon všeč, ampak to, da sem poročena z njim. On je tisti, ki naredi zakon poseben in da je vredno. Včasih se zdi, kot da sva skupaj že 40 let in spet drugič pa se zdi, kot da sva se pravkar spoznala. Zelo se ujameva. Rada imava iste stvari, družina, prijatelji in potovanja.''

Utrinke z rdeče preproge si lahko ogledate v fotogaleriji zgoraj.