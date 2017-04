FOTO: Gigi v trenirki? Da, takšni za 3800 evrov

21-letna manekenka in Viktorijin angelček Gigi Hadid tudi na vsakdanje ulice New Yorka vnaša visoko modo, saj se je po pločnikih velikega jabolka sprehodila v trenerki, ki stane vrtoglavih 4100 dolarjev (3800 evrov).

To prestižno trenirko iz kašmirja je oblikovala Sally LaPointe. Tako zgornji kot spodnji del sta brezhibno okrašena s kovinskimi perlami in plastičnimi bleščicami. Gigi je videz dopolnila s čevlji s kovinskim leskom. Z drznim razporkom je razkazovala svoje dolge noge, seveda pa je izpostavila tudi svoj izklesan trenušček, za katerega precej gara.

"Gre le za to, kako trdo garaš in koliko truda vložiš v to – in Gigi je garačica," je povedal njej osebni trener Rob Piela. "Biti fit je rezultat tega, da si dosleden. Ne izpuščaj telovadnih dni, ne poleni se čez zimo," svetuje.