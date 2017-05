FOTO: Gola in iskrena Ashley Graham o svojih vzornikih

Najbolj znana manekenka z oblinami, 29-letna Ashley Graham se je tokrat razgalila za revijo V. Manekenka, ki je zelo ponosna na svoje obline, je pozirala v zapeljivih držah, da pa so fotografije izpadle še bolj umetniško, so se odločili za črno belo varianto. Ob tej priložnosti je manekenka namenila nekaj besed tudi temu, kdo so njeni vzorniki.

"Imam dve vzornici. Ena od njih je moja mati. To, da sem videla, kako zna biti srečna in kako je znala preživeti slabe trenutke ... ženska ve, kaj je integriteta in ponos, hkrati pa je ostala prijazna in dobra do ljudi okoli sebe," druga vzornica manekenke pa je Kathy Ireland, ki je naslovnico izdaje revije Sports Illustrated v kopalkah krasila kar trikrat, in je ena najbogatejših manekenk na svetu: "Ko je bila Kathy še mlado dekle, sem jo videla na naslovnici Sports Illustrated, kjer je delovala tako samozavestno. Poleg tega si je iz nič zgradila kariero, ona je moja vizija prihodnosti."

Manekenka pa je novinarju zaupala tudi, kako se je kot mladenka spoprijela s celulitom: "Ko sem videla prve znake celulita, sem svoji materi dejala, da mi je to res grdo ... ona pa je samo hladnokrvno spustila hlače, dejala 'poglej to, jaz ga tudi imam' in zavila z očmi. Ni mi rekla, da je to grdo ali lepo, preprosto je pokazala, da to sploh ni pomembno."