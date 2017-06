FOTO: Ice Cube dobil zvezdo na Pločniku slave

47-letni raper Ice Cube, s pravim imenom O'Shea Jackson, je prejel svojo zvezdo na Pločniku slave (Walk of Fame) na hollywoodskem bulevarju v Los Angelesu. Cube je preboj dosegel kot eden glavnih besedilopiscev pri zasedbi N.W.A. (Niggaz Wit Attitude), ki so svetu prek albumov Straight Outta Compton (1988) in Niggaz4Life (1991) predstavili gangsta rap. Cube je sicer prišel navzkriž z Eazy E-jem in menedžerjem Jerryjem Hellerjem glede denarja, zato je skupino zapustil že leta 1989 in odšel na samostojno pot.

WC, Ice Cube in John Singleton. (Foto: AP)

Njegov prvi album je bil AmeriKKKa's Most Wanted (1990), na albumu Death Certificate (1991) pa je v pesmi No Vaseline povedal svoje svojim nekdanjim kolegom v N.W.A, ki so ga prej napadli v pesmi 100 Miles and Runnin'. Raper je istega leta nastopil v filmu Johna Singletona Boyz N' The Hood in tako pričel tudi uspešno filmsko kariero. Sledili so filmi, kot so Tresspass, CB4, Friday, Trije kralji, Anakonda in še kup drugih, med drugim tudi dva filma iz seriala xXx ter 21 in 22 Jump Street, produciral pa je tudi biografski film o N.W.A z naslovom Straight Outta Compton (2015).

S prisotnostjo so ga tokrat počastili tudi prijatelji, kot so producent Dr. Dre, režiser John Singleton in WC. "Hvala ti, mama, da si me vedno podpirala v vsem, kar sem počel, pa če ti je bilo všeč ali ne. Če ti uspe, da nisi na ulici, potem lahko to storiš. Veliko ljudi nima pri roki očetov in če želite narediti takega človeka, ostanite okoli svojih sinov, okoli svojih otrok," je povedal slavljenec.

Cube je v 90. letih uspel kot raper in kot igralec. (Foto: AP)

"Ena stvar, ki jo je naredil boljše kot vsi drugi, je, da je uporabil svoja besedila, da je dvignil duh ljudi," je dejal WC. Singleton pa se je raperju zahvalil za kariero, saj "je ne bi imel, če ne bi bilo igralca, ki je igral Doughboya (Cube)".

