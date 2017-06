FOTO in VIDEO: Čustveni zvezdniki z ljubeznijo nad sovraštvo

Skoraj dva tedna po terorističnem napadu, ko je po koncu njenega koncerta v Manchestru napadalec ubil 22 ljudi, poškodoval pa jih je več kot 100, je pop zvezdnica Ariana Grande ponovno nastopila v tem mestu. Tokrat dobrodelno in v družbi mnogih velikih svetovnih zvezdnikov.

Na razpoloženje na koncertu je seveda ogromno vplival ponoven teroristični napad v Londonu, v katerem je umrlo sedem ljudi, 48 pa je bilo ranjenih. Ta napad na britanski način življenja – napadalci so za tarče izbrali ljudi, ki se ob koncu tedna zabavajo v barih – se je zgodil manj kot 24 ur pred koncertom. Kljub napadu in izjemno visoki stopnji nevarnosti, sta se Arianin menedžer Scooter Braun in manchestrska policija odločila, da bodo koncert izvedli, kakor je bilo načrtovano, in sicer kot odgovor na sovraštvo. Dogodek je nosil tudi ime v skladu s tem – One Love Manchester (Ena ljubezen).

Ves izkupiček koncerta, ki se je odvijal na stadionu Old Trafford, ki sprejme 65.000 ljudi, je šel tamkajšnjemu Rdečemu križu za pomoč žrtvam in družinam, ki jih je prizadel teroristični napad. Tisti, ki so obiskali že prvotni koncert, po koncu katerega se je odvil napad, so imeli zastonj vstop, dodatne vstopnice pa so razprodali v šestih minutah. Izkupiček koncerta naj bi znašal okoli 2,3 milijona evrov.

Koncert je začel Marcus Mumford z minuto tišine v spomin na žrtve napada, množici pa je dejal: "Naj nas ne bo strah." Priljubljena britanska fantovska skupina iz devetdesetih let Take That je nastopila s pesmijo Shine, njihov nekdanji član Robbie Williams pa je zapel svoj hit Strong, s katerim se je poklonil Manchestru. "Manchester je močen, mi smo močni, mi še vedno pojemo, pojemo našo pesem," je zapel. Nato je zapel še svojo največjo uspešnico, balado Angels, pri tem pa je seveda z njim zapela celotna zbrana množica.

Po njegovem nastopu je v videosporočilu Bono, pevec skupine U2, iz koncerta v Chicagu sporočil: "Naša srca so z Manchestrom. Ni konca žalosti, zato tudi vemo, da ni konca ljubezni."

Nato je nastopil Pharrell Williams, ki je zapel svojo pesem Get Lucky. "Klanjam se, ker čeprav smo priča grozljivim dogodkom, ne vidim, voham ali čutim nobenega strahu. Vse kar tukaj čutim, so ljubezen, odpor in pozitivnost. In veste kaj? Nočem biti osladen, a zaradi tega sem resnično vesel." Ob tem se mu je na odru pridružila Miley Cyrus in skupaj sta zapela njegovo pesem Happy.

Nastopila sta še Miley in Niall Horran, nato pa je na oder prišel menedžer Scooter Braun in napovedal nastop zvezde večera, Ariane Grande. 23-letna pevka je svoj nastop začela s svojo uspešnico Be Alright. Ko je spregovorila o srečanju z materjo 15-letne žrtve Olivie Campbell, ki je v napadu umrla, so jo premagala čustva: "Takoj ko sem jo srečala, sem začela jokati in sem jo močno objela, ona pa je dejala, da naj ne jočem, ker Olivia ne bi želela, da jočem. In dodala je, da bi Olivia želela poslušati moje največje hite," je dejala. Dodala je, da so seznam pesmi, ki jih izvaja, spremenili v Oliviino čast.

S skupino Black Eyed Peas je zapela pesem Where Is the Love, ki je sicer stara že 15 let, a je danes na žalost še toliko bolj aktualna.

Za enega najbolj ganljivih in čustvenih trenutkov koncerta je poskrbel lokalni šolski zborček, v katerem so tudi otroci, ki so preživeli manchestrski teroristični napad. S pesmijo so se poklonili svojim vrstnikom, ki te sreče niso imeli, in s pop zvezdnico v njihov spomin srčno zapeli uspešnico My Everything. A je bilo preveč čustveno za eno deklico, ki so jo oblile solze, zato jo je Ariana objela in tolažila ter z njo delila svoj mikrofon. 23-letna zvezdnica je pokazala svojo moč na večer, ki je bil poln upanja, a tudi prežet z žalostjo.

V videosporočilu sta se javila Stevie Wonder, ki je dejal, da je resnični ključ do vsega ljubezen, ter David Beckham, ki je z Manchestrom zaradi nogometne kariere tesno povezan. "Kot očeta me je ta napad zelo užalostil in je dan, ki ga ne bom nikdar pozabil. Danes se spominjamo tistih, ki so tako trpeli, a tudi slavimo del tega čudovitega mesta," je dejal.

Ariani se je na odru pridružil tudi partner Mac Miller, skupaj sta zapela pesem Dang! Prav tako se ji je na odru pridružila njena dobra prijateljica Miley Cyrus, skupaj sta zapeli Don’t Dream It’s Over.

Katy Perry je ob svojem nastopu dejala: "Ni vedno lahko izbrati ljubezni, ne? Še posebej v takšnih trenutkih. Ampak ljubezen premaga strah in ljubezen premaga sovraštvo in ta ljubezen, ki jo boste izbrali, vam bo dala moč."

Justin Bieber je z akustično kitaro odigral in zapel svoji novi pesmi Cold Water in "I Won't Let Go" Nato se je čustveno poklonil žrtvam in njihovim družinam: "Vsi zakličite: Radi vas imamo!"

V skupnem videosporočilu so se žrtvam napada poklonili tudi zvezdniki, kot so Halsey, Bastille, Demi Lovato, Jennifer Hudson, DJ Khaled, Kendall Jenner, Kings Of Leon, Rita Ora in Twenty One Pilots.

Coldplay so z Ariano odpeli pesem Manchesterske skupine Oasis Don't Look Back in Anger, to pesem je pela tudi množica, ki se je nekaj dni po napadu zbrala na tamkajšnjem trgu.

Odpeli so še nekaj pesmi, nato pa predstavili presenečenje – pridružil se jim je pevec skupine Oasis Liam Gallagher.

Koncert je pop zvezdnica zaključila s čustveno izvedbo pesmi Somewhere Over the Rainbow.

Na družbenih omrežjih so največ občudovanja prejeli policisti na koncertu, saj kljub visoki nevarnosti niso bili v bojnih položajih, temveč so se zabavali in plesali skupaj z otroki. Ganljivi posnetki so takoj zakrožili po spletu. Namesto da bi jih varnostne okrepitve prestrašile, so namreč ljudje pokazali, da so policistom hvaležni in jim zaupajo. "To je pravi duh Manchestra," so ob posnetkih navdušeno pisali mnogi.