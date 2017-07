FOTO in VIDEO: Velika Messijeva poroka – od sušija do krvavic

Messi in Antonella (Foto: AP)

Poroka Lionela Messija in njegove dolgoletne partnerice Antonelle Roccuzzo je bil eden največjih družabnih dogodkov tega poletja. Poročno slavje je potekalo v domačem kraju nogometaša, v Rosariu v Argentini, v tamkajšnjem hotelu City-Center Casino v noči s petka na soboto, na njej pa se je trlo znanih osebnosti iz sveta športa, nogometa in šovbiznisa.

30-letni superzvezdnik Barcelone Messi je na poroko povabil 260 gostov, med njimi so bili njegovi nogometni kolegi Xavier Hernandez, Carles Puyol, Luis Suarez, Sergio Agüero, Jordi Alba, Neymar in Gerard Pique z ženo Shakiro, kolumbijsko glasbeno ikono, ki sta na poroko pripotovala z zasebnim letalom. Za varnost sta po pisanju lokalnim medijev skrbela obsežna policijska enota ter zasebno podjetje izraelskih specialcev.

Prikupna rjavolasa 29-letna nevesta Antonella je bila na poroki oblečena v prelepo poročno obleko španske oblikovalke Rose Clara, obleko pa so za svatbo pripeljali z letalom iz Barcelone.

V hotelu sta tako potekala civilni obred in poročna zabava, ki je bila zaprt za javnost, par je v pozdrav stopil iz hotela pred oboževalce in fotografe, ki so navdušeno vzklikali.

Messi je pred samo poroko ekipi kuharjev naročil, naj pripravijo klasične argentinske specialitete, kot so enolončnica z zelenjavo in mesom locro, polnjeni žepki iz krhkega testa empanada ter značilnim nadev, na mizi pa so se znašle tudi krvavice. Nogometaš je poskrbel tudi za ljubitelje sušija.

Za zabavo gostov so poskrbeli glasbeniki urugvajskih skupin Rombai in Marama s pevko Karino Tejeda, ki je dekle argentinskega nogometaša Sergia Aguera.

