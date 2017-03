FOTO: J.Lo in njeni različni stili - kateri ji najbolj pristaja?

Pevka in igralka Jennifer Lopez trenutno promovira novo, drugo sezono serije Shades of Blue, kjer igra glavno vlogo detektivko Harlee Santos. Zvezdnici pa verjetno ni žal, da je sprejela to vlogo. Da je bila to pametna poteza, se je izkazalo že na začetku leta, saj je bila za to vlogo tudi nagrajena.

Slavila je na letošnji podelitvi nagrad People's Choice, kjer zmagovalce izbere ameriško ljudstvo. Osvojila je svojo prvo veliko televizijsko nagrado, in sicer prav za vlogo v seriji Shades of Blue. V kategoriji najljubša igralka v kriminalni drami je pometla s konkurenco in domov odnesla kipec.

J.Lo je za začetek nove sezone serije Shades of Blue poskrbela za dodatno promocijo. Med drugim je bila gostja oddaj The Today Show in The View.

V fotogaleriji si lahko ogledate, koliko različnih oblačil je za promocijo zamenjala priljubljena zvezdnica.

