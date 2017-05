FOTO: Je Miley Cyrus vendarle odrasla in za sabo pustila najstniško uporništvo?

Za Miley Cyrus je pri 24 letih že zelo pestro življenje. Iz prikupne Hannah Montana (lik, zaradi katerega je postala slavna) je odrasla v divjo upornico, ki je na vsak način želela dokazati, da je odrasla – z divjimi pričeskami, razgaljenimi nastopi, izzivanjem, promoviranjem marihuane … Zadnje čase pa je malo "poniknila".

Zdaj je v odkritem intervjuju za novo številko revije Billboard Magazine spregovorila o tem, da je popolnoma nehala kaditi travo, prav tako pa je prvič spregovorila o tem, kako sta se z nekdanjim zaročencem Liamom Hemsworthom pobotala in spet zaljubila.

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) on May 3, 2017 at 7:21pm PDT

Miley je bila zadnjih nekaj let odkrita zagovornica marihuane, na družbenih omrežjih je pogosto objavljala fotografije kajenja. Poleg tega je nosila obleke, na katerih so bili natisnjeni listi te rastline, v pesmih je prepevala o kajenju trave, na odru prireditve European Video Music Awards leta 2013 je na odru celo prižgala džoint.

Zdaj pa, kot kaže, je svoje navdušenje nad zeleno rastlino dala nekoliko na stran. "To je noro, ampak že tri tedne nisem kadila trave, še nikoli nisem bila tako dolgo brez nje," je povedala.

"Rada sem obkrožena z ljudmi, zaradi katerih si sama želim biti boljša, bolj razvita, odprta. In opažala sem, da to niso zadeti ljudje," je pojasnila in dodala, da tudi pije ne več. "Trenutno sem popolnoma čista," je navdušeno povedala.

Je vendarle odrasla in si lahko od nje obetamo resnejšo glasbeno kariero? To bomo lahko ugotovili kmalu, čez en teden bo namreč izdala novo pesem, v kateri govori o svoji zvezi z Liamom Hemsworthom.

Tudi v intervjuju je spregovorila o njej: "Nujno sem se morala spremeniti. In spreminjanje z nekom drugim je pretežko." Njuna romanca se je začela leta 2010, ko sta skupaj snemala film The Last Song. Miley je bila takrat še vedno najstniška pop zvezdnica z dolgimi rjavimi lasmi.

Miley Cyrus in Liam Hemsworth leta 2012, ko je bila Miley povsem drugačna kot že leto kasneje. (Foto: AP)

Med njuno zvezo se je začela razvijati – svojo Disney podobo je zamenjala za precej prostaško in izzivalno, kar je najbolje ponazarjal njen "zloglasni" ples z Robinom Thickom na podelitvi nagrad Video Music Awards 2013.

Eden Mileyjinih bolj izzivalnih nastopov je bil leta 2013, ko je na VMA takole "zaplesala" z Robinom Thickom. (Foto: AP)

Drastična sprememba imidža je povzročila tudi konec zveze z Liamom, zaroko sta preklicala leta 2013. Aprila lani pa so ju začeli spet videvati skupaj, in od takrat sta spet par. "Spet sva se morala zaljubiti drug v drugega," je zvezdnica pojasnila za Billboard.

11. maja bo Miley izdala novo pesem, ki govori prav o odnosu z Liamom, z naslovom Malibu. "Če bi mi pred tremi leti nekdo rekel, da bom tukaj in pisala to pesem, ne bi nikakor verjela," naj bi bil del besedila.

"Vedno bodo govorili o naju. Zakaj ne bi moči vrnila svojemu odnosu in sama povedala, kako se počutim," je pojasnila svojo odločitev za tako osebno pesem.

Miley ni izdala nove pesmi vse od leta 2015, ko je svoj album Dead Petz na spletu ponudila zastonj. Njen zadnji komercialno izdani album je bil Bangerz leta 2013.