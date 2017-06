FOTO: Johnny spet razburja: tokrat z neprimernimi besedami o Trumpu

54-letni igralec Johnny Depp se je udeležil na enega najbolj priljubljenih glasbenih festivalov na svetu, britanskega Glastonburyja. Ko je stopil na oder, pa ni nič kaj skrival svojega nasprotovanja do aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

"Ali lahko pripeljemo Trumpa sem? Mislim, da potrebuje pomoč," je dejal pred nepopisno množico razprodanega festivala. Depp je na festivalu napovedal svoj film iz leta 2004 Strup za ženske – pester festivalski program namreč dopolnjujejo tudi filmske projekcije.

"To je samo vprašanje – na nič ne namigujem. In mimogrede, to se bo pojavilo v medijih. Grozljivo bo. Ampak: kdaj se je nazadnje zgodilo, da je igralec ubil predsednika?," je vprašal, s tem pa seveda sprožil tudi val ostrih kritik obiskovalcev projekcije. Zato je nadaljeval: "Hočem pojasniti, jaz nisem igralec. Jaz se preživljam z laganjem."

Njegov komentar se je nanašal na atentat predsednika Abrahama Lincolna, ki ga je leta 1865 ubil igralec John Wilkes Booth.

Festival vedno razprodan v manj kot uri

Na najbolj znanem brutanskem festivalu sicer letos med 90 nastopajočimi med drugim nastopajo Radiohead, Foo Fighters, Eda Sheeran, Lorde in Katy Perry.

Utrinki letošnjega festivala:

Festival Glastonbury je prvič potekal leta 1970, takrat se ga je udeležilo 1500 ljudi. Festival zdaj velja za enega največjih glasbenih festivalov na prostem, vsako leto pa ga gosti kmetija Worthy v Somersetu blizu Glastonburyja v južni Angliji.

Tradicionalno je razprodan v manj kot uri po tem, ko organizatorji ponudijo vstopnice, kar se zgodi oktobra. Nastopajoče pa nato organizatorji, ki jih zadnja leta vodi hči idejnega vodje, Michaela Eavisa, sporočajo postopoma do pomladi.