FOTO: Kaj se je pravkar zgodilo?! Začudeni obrazi zvezdnikov ob oskarjevski polomiji

Najbolj težko pričakovano razglasitev prejemnika oskarja – za najboljši film – je zaznamoval največji polom v zgodovini oskarjev. Hollywoodski zvezdniki, ki so ga spremljali iz prvih vrst, so bili prav tako osupli kot gledalci, ki so polomijo spremljali preko ekranov, če ne še bolj.

Poglejte njihove reakcije:

Ko je bilo jasno, da so po nesreči oskarja za najboljši film dodelili ustvarjalcem filma Dežela La La, čeprav je v resnici zmagal film Moonlight, so za nekaj trenutkov ostali brez sape in se zmedeno spogledovali.

In čeprav so bili ustvarjalci Dežele La La presenečeni in nedvomno osramočeni, so incident prenesli več kot dostojanstveno. A če so sami uspeli skrivati osuplost, to ni tako dobro uspelo zvezdnikom v prvih vrstah. Njihovi obrazi so ujeli občutek, ki je navdajala milijone gledalcev po vsem svetu.

Po spletu so zaokrožile fotografije njihovih osuplih obrazov, na katerih je očitno, da se sprašujejo, kaj za vraga se je pravkar zgodilo in ali so res priča takšnemu zgodovinskemu trenutku ali pa gre morda le za izredno nenavadno šalo.

Razen Ryana Goslinga. On se je ob zapletu očitno precej zabaval. Zganjanja drame od njega tako ne bi pričakovali in nas razočaral.

Ryan Gosling je zaplet vzel z merico humorja. (Foto: AP)

Mnogi so za zmagovalko izbrali Meryl Streep, ki je dokazala, da svoj poklic resnično obvlada.

Tale fotografija bo najbrž postala bolj zgodovinska kot zvezdniški selfi, ki ga je na oskarjih posnela Ellen: