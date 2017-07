FOTO: Zvezdniki vneto praznovali dan neodvisnosti

Američani 4. julija praznujejo dan neodvisnosti v spomin na razglasitev neodvisnosti od britanskega imperija 4. julija 1776. Tradicionalno ob praznovanju pripravijo piknike, ognjemete, proslave in parade, prav tako vse zaživi v modrih, rdečih in belih odtenkih - barvah ameriške zastave.

Kaže, da so praznik zvezdniki vzeli zelo resno, saj so družbena omrežja preplavili s fotografijami, na katerih je nepogrešljivi element ameriška zastava, mnogi pa so se vanjo kar oblekli. Eni na divjih zabavah, drugi v krogu družine, prav vsi pa so neizmerno uživali. In vse vneto dokumentirali na družbenih omrežjih, seveda.

Poglejte si, kako so užili praznični dan:

Christina Aguilera:

Kristen Bell in njen mož Dax Shepard:

Pink:

Debra Messing:

Paris Hilton:

Sandra Bernhard:

Arnold Schwarzenegger:

"Samo v Ameriki. Moje življenje bi bile nemogoče sanje kjerkoli drugje, zato vsem pravim, da se nisem naredil sam, ampak me je naredila Amerika. Vsak dan sem hvaležen, da me je ta država sprejela z odprtimi rokami in moje nemogoče sanje spremenila v resničnost. Vse najboljše, ZDA," je zapisal Arnold.

Miley Cyrus:

Kendall Jenner:

Kendall je bila redkobesedna, napisala je le "ZDA", a je bila njena fotografija toliko bolj zgovorna.

Christie Brinkley:

Sofia Vergara in Joe Manganiello:

Eva Longoria:

Tyra Banks:

Rob Kardashian: