FOTO: Kate blestela v pikčasti obleki

Kate Middleton, ki je v zadnjih šestih letih redna obiskovalka teniškega turnirja za grand slam, je prvi dan teniškega prvenstva Velike Britanije v Wimbledonu prišla oblečena v čudovito pikčasto obleko italijanske modne hiše Dolce & Gabbana, ki je bila znižana iz 2000 evrov na 1315 evrov. Ampak obleko so na spletu hitro razgrabili, saj je že razprodana.

35-letna vojvodinja Cambriška je k obleki izbrala belo usnjeno torbico modne oblikovalke Victorie Beckham, za katero je treba seči globoko v žep, saj stane 1470 evrov. Svoj poletni videz je dopolnila s črnimi sandali znamke Office in z zlatimi uhani s perlo modne hiše Oscar de la Renta.

Krajša pričeska je lahko v vročih poletnih dneh zelo praktična in tega se očitno zaveda tudi Kate. Ta se je poslovila od svojih dolgih las. Po novem ji lasje segajo malo čez ramena in prepričani smo, da bo njena nova pričeska postala pravi modni hit. Kate pa so nekateri že poimenovali kraljica Wimbledona.

Kate in njeno novo pričesko si lahko pogledate v fotogaleriji zgoraj.