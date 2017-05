FOTO: Kate Kudson ima novega, a to ni Brad Pitt

V Los Angelesu je potekala premiera filma Blondinki v džungli (Snatched), v katerem sta glavni vlogi odigrali Goldie Hawn – po 15 letih je to prvi njen film – in Amy Schumer. Igralki v filmu igrata mamo in hči. Premiere pa se je udeležila tudi Goldiejina prava hči, igralka Kate Hudson.

Čeprav so v začetku leta 38-letnico povezovali z Bradom Pittom, nekateri so šli celo tako daleč, da so se razpisali o tem, da se je čedni igralec že preselil h Kate - kar je na hudomušni način ovrgel njen brat Oliver - pa je zdaj igralka na premiero filma svoje mame pripeljala svojega "pravega" fanta Dannyja Fujikawo.

Danny je ustanovitelj glasbene založbe Lightwave Records, bil je tudi pevec in kitarist glasbene skupine Chief.

O njuni romanci se je začelo šušljati že marca, ko so ju paparaci zasačili pri poljubljanju na zmenku. Od takrat je par neločljiv. "Kate je zelo svobodnega duha in so jo vedno privlačili glasbeniki," je za revijo People povedal vir. "Ampak Danny ji je všeč tudi zaradi tega, ker je nadarjen, bister in svetovljanski, tako kot ona," je povedal in dodal, da "Kate uživa, na tej točki zveza še ni resna".

Napovednik filma Blondinki v džungli: