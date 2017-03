FOTO: Kate Middleton očarala Pariz

Princ William in Kate Middleton se mudita na prvem uradnem obisku Pariza skoraj 20 let po tem, ko je tam tragično umrla princesa Diana. Obiskala sta francoskega predsednika in britansko veleposlaništvo, kot vedno pa je bila s prefinjeno eleganco in nalezljivim smehom v ospredju Kate, ki je le v nekaj urah zamenjala kar tri toalete. Katera vas najbolj prepriča?