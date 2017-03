FOTO: Kate Middleton še nikoli tako lepa?

Kate je znova blestela. (Foto: AP)

35-letna Kate Middleton je obiskala Nacionalno umetnostno galerijo, katere častna pokroviteljica je od leta 2012. Žena princa Williama se je udeležila dogodka 2017 Portrait Gala, na katerem so zbirali denarna sredstva za ''Coming Home'' –- projekt, ki portretom ikoničnih ljudi omogoča, da jih za dobo več kot treh let posodijo na kraje, ki so jim bili pomembni.

Kate si je ogledala razstavo ''Gillian Wearing and Claude Cahun: Behind the mask another mask'' z umetnico Gillian Wearing, s katero sta občudovali dela umetnikov, kot sta Grayson Perry in Juergen Teller.

Vojvodinja Cambriška je nosila čipkasto zeleno obleko modne hiše Temperley London, za katero dela oblikovalka Alice Temperley, ki je tudi ena najljubših oblikovalk. Svoj videz je dopolnila z zlato pisemsko torbico Wilbur & Gussie v vrednosti 225 evrov in zlatimi čevlji Jimmy Choo.

Kate je nosila diamantne uhane z zelenimi poldragimi kamni v vrednosti 10.300 evrov, last draguljarne Kiki McDonough, ki so se barvno podali k njeni obleki.

Utrinke si lahko pogledate v fotogaleriji.